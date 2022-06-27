Архитектурное бюро из Казани победило в конкурсе группы компаний ASG invest

Фото: ГК ASG. Проектируемый участок

Группа компаний ASG провела конкурс на проект застройки территории вдоль Вознесенского тракта. Конкурс собрал архитекторов из разных уголков России, но победа досталась Казанскому архитектурному бюро.

Группа компаний ASG invest подвела итоги конкурса на разработку концепции комплексной жилой застройки территории площадью 2,42 Га по проспекту Победы. Участниками стали архитектурные бюро из Казани, Москвы и других регионов России, большинство из них были привлечены благодаря прошедшему в конце 2021 года первому всероссийскому архитектурно-строительному форуму «Казаныш», который был организован исполкомом Казани и главным архитектором Ильсияр Тухватуллиной.

— Конкурс прошел в рамках практической реализации ранее анонсированного проекта комплексного освоения территории, которая находится вдоль Вознесенского тракта. Мы ставили перед собой цель выявить лучшую концепцию будущего жилого комплекса, который будет располагаться в градостроительно значимом месте, просматриваемом с любой точки Вознесенского тракта. Поэтому по итогам обсуждения данной площадки с Управлением архитектуры и градостроительства Казани было принято решение организовать архитектурный конкурс, чтобы получить несколько качественных работ, соответствующих высокой планке требований, заданной мэром Казани Ильсуром Метшиным и главным архитектором города Ильсияр Тухватуллиной, — говорит начальник проектного управления группы компаний ASG Рустем Галиханов.

Проекты оценивались по оригинальности посадки зданий, учитывающей окружающую застройку и расположение участка вдоль основных транспортных артерий города; по качественным объемно-пространственным решениям, которые в дальнейшем можно облачить в эффектный фасад; по созданию комфортной среды для будущих жильцов жилого комплекса, а также обязательному соответствию требованиям градостроительных нормативов.



Итоги конкурса:

1 место — ООО «Бюро «Планер» (Казань);

2 место — Архитектурное бюро Heads Group (Москва);

3 место — Архитектурное бюро «Проект» (Ростов-на-Дону).

Фото: ГК ASG. Вариант фасада будущего жилого комплекса

— В настоящее время с победителем продолжается работа над эскизным проектом с детализацией архитектуры, благоустройства и планировочных решений. Для нас на данной территории особенно важна эстетическая сторона вопроса — фасад здания должен быть уникальным и впечатляющим. Чтобы данный жилой комплекс, находящийся в знаковом месте для Казани, притягивал взгляды проезжающих по проспекту Победы и служил визитной карточкой при въезде в город по строящейся въездной магистрали Вознесенский тракт, — завершил Рустем Галиханов.

Напомним, что строительство Вознесенского тракта было заложено еще в Генеральном плане Казани в 1969 году. Вознесенский тракт — отправная точка для развития большой территории в районе улиц Аделя Кутуя, Гвардейской и проспекта Победы. Как отмечает мэр Казани Ильсур Метшин, здесь после комплексного освоения территории появится современная застройка с развитой инфраструктурой, что позволит реализовать большие планы в жилищном строительстве. «Проект планировки предусматривает не только жилые комплексы, но и всю социальную инфраструктуру, включая детсады, школы, парки и скверы», — подчеркнул мэр.

Для группы компаний ASG invest это не первый подобный опыт. Ранее в рамках третьей Российской молодежной биеннале международным жюри выбиралась лучшая концепция рабочего пространства будущего на базе строящегося объекта группы компаний ASG invest по ул. Московской, 52, в которой принимали участие более 30 архитектурных бюро с РФ и ближнего зарубежья.

Отметим, что группа компаний ASG invest реализует комплексный подход в освоении и развитии территорий Казанской агломерации с высоким инвестиционным потенциалом, который предусматривает подготовку площадок под жилую и производственно-деловую застройку. Данная площадка по проспекту Победы также будет передана под реализацию девелоперу с уже подготовленными проектными решениями.

1 место: ООО «Бюро «Планер» (Казань)

2 место: Архитектурное бюро Heads Group (Москва)

3 место: Архитектурное бюро «Проект» (Ростов-на-Дону)

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