Путин на следующей неделе посетит Таджикистан и Туркмению

Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан на предстоящей неделе. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Там он проведет большие переговоры с президентом страны Эмомали Рахмоном.

Фото: wikimedia.org

Также глава государства на неделе проведет в Кремле переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо и посетит Ашхабад для участия в Каспийском саммите.

На этой неделе президент страны Владимир Путин принял участие в саммите БРИКС вместе с премьером Индии Нарендрой Моди, президентом Бразилии Жаиром Болсонару, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, главой КНР Си Цзиньпином. Российский лидер отмечал, что РФ и дальше намерена развивать сотрудничество со странами БРИКС.

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Татьяна Леухина