СМИ сообщили об обстреле платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму
Платформа «Черноморнефтегаза» в Черном море вновь подверглась обстрелу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Крыма.
— Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, — сообщили там.
Ранее об атаке известил telegram-канал Baza. По его данным, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти 5 м.
Первый раз буровые платформы «Черноморнефтегаза» ВСУ обстреляли 20 июня. Всего на них находились 109 человек, трое пострадали, семеро пропали без вести, их поиски продолжаются.
В понедельник в Брянской области поселок Суземка подвергся обстрелу со стороны Украины. Оказалась повреждена РЭС и некоторые другие объекты.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым