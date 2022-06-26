СМИ сообщили об обстреле платформы «Черноморнефтегаза» в Крыму

Платформа «Черноморнефтегаза» в Черном море вновь подверглась обстрелу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Крыма.

— Да, это обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, — сообщили там.

Ранее об атаке известил telegram-канал Baza. По его данным, удар был нанесен ночью по самоподъемной плавучей буровой установке «Таврида». Снаряд попал в вертолетную площадку, оставив дыру диаметром почти 5 м.

Первый раз буровые платформы «Черноморнефтегаза» ВСУ обстреляли 20 июня. Всего на них находились 109 человек, трое пострадали, семеро пропали без вести, их поиски продолжаются.

В понедельник в Брянской области поселок Суземка подвергся обстрелу со стороны Украины. Оказалась повреждена РЭС и некоторые другие объекты.



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Татьяна Леухина