Команда Казани стала победителем турнира по хоккею 3 на 3 от ФХР, Воронков признан самым ценным игроком

В подмосковной Балашихе закончился турнир по хоккею «3 на 3», организатором которого выступила Федерация хоккея России. Победителем соревнований стала команда Казани, обыгравшая в финале команду Москвы в серии буллитов — 2:1.

Самым ценным игроком турнира признан нападающий казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков. На турнире присутствовала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Еще один представитель Казани Вячеслав Пекса отметился как лучший вратарь турнира.

Автором лучшего гола на турнире стал Даниил Гущин из сборной Санкт-Петербурга.