В США заявили, что отказ G7 от импорта золота из России лишит ее $19 миллиардов

Отказ стран G7 от импорта золота из России лишит ее примерно $19 миллиардов в год. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

— Инициатива, о которой мы объявляем, (затрагивает) вторую по прибыльности статью экспорта, которая есть у России после энергоносителей, — заявил он в интервью CNN.

Фото: youtube.com / скриншот

США уверены, что эффект от санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, со временем будет только усиливаться, передает «РИА Новости» слова Блинкена.

Сегодня президент США Джо Байден заявил, что страны G7 введут запрет на импорт российского золота. Ранее о данной мере объявили Великобритания, США, Канада и Япония.



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Татьяна Леухина