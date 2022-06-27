В двух районах Казани проведут паспортизацию дорог и внутриквартальных проездов

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проведут паспортизацию автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов (ВКП). На эти цели выделят более 1 миллиона рублей из городского бюджета.



На каждую дорогу и внутриквартальный проезд подготовят отдельный технический паспорт. В нем укажут ширину и длину дорог и прилегающих тротуаров, площадь контуров земельных (учетных) участков, количество опор освещения и контактных сетей, дорожных знаков и информационных указателей, а также светофоров.

Паспортизацию должны пройти 32 дороги и внутриквартальный проезда Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Их общая протяженность 45,54 км.

В перечень объектов на выполнение работ по паспортизации вошли:

ул. Абсалямова

ул. Сибгата Хакима

ул. Голубятникова

ул. Ключищенская

ул. Чуйкова, четная и нечетная сторона

пр. Ямашева

ул. Чистопольская

ул. Амирхана, участок от ул. Миля до ул. Чуйкова

ул. Белинского (Копылова — СНТ «Ветеран»)

ул. Белинского (Тэцевская — Таймырская).

ул. Социалистическая.

дорога от ул. Беломорской до ул. Теплично-Комбинатской.

дорога от конечной остановки автобуса до кладбища «Сухая река».

дорога к СНТ «КАПО-15»

ул. Индустриальная.

ул. Новая (пос. Кадышево)

ул. Успенского

ул. Центрально-Мариупольская

ул. Дениса Давыдова

ул. Луначарского

ул. Миля, с кольцевым движение

ул. Черкасова

ул. Восход





ВКП, ул.Голубятникова, 27, 31 — ул.Апастовская, 9, 11

ВКП, ул.Чуйкова, д.27а, 25, 25а, 29в — ул.Мусина, д.68, 70.

ВКП, ул.Амирхана, д.53, 55, 59 — ул.Чуйкова, д.46, 48.

ВКП, пр.Ямашева, д.85 — ул.Четаева, д.5, 9, 11.

ВКП, ул.Бичурина — ул.Четаева, д.36, 34 (продолжить до д.40, 48)

ВКП ул.Чуйкова, д.29в, 29б — ул.Мусина, 76.

ВКП ул.Чистопольская д.20, 20а, 20б



Цель паспортизации — осуществление технического учета дорог и проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно-восстановительные работы, реконструкцию. Власти хотят получить по итогу документы, в которых отражены сведения о количественных и качественных характеристиках объектов, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов

Подрядчика ищет администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2022 года.

Напомним, в этом году на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в Казани выделили 600 миллионов рублей. Работы пройдут в том числе и в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города.



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Татьяна Демина