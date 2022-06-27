В двух районах Казани проведут паспортизацию дорог и внутриквартальных проездов
В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проведут паспортизацию автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов (ВКП). На эти цели выделят более 1 миллиона рублей из городского бюджета.
На каждую дорогу и внутриквартальный проезд подготовят отдельный технический паспорт. В нем укажут ширину и длину дорог и прилегающих тротуаров, площадь контуров земельных (учетных) участков, количество опор освещения и контактных сетей, дорожных знаков и информационных указателей, а также светофоров.
Паспортизацию должны пройти 32 дороги и внутриквартальный проезда Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Их общая протяженность 45,54 км.
В перечень объектов на выполнение работ по паспортизации вошли:
- ул. Абсалямова
- ул. Сибгата Хакима
- ул. Голубятникова
- ул. Ключищенская
- ул. Чуйкова, четная и нечетная сторона
- пр. Ямашева
- ул. Чистопольская
- ул. Амирхана, участок от ул. Миля до ул. Чуйкова
- ул. Белинского (Копылова — СНТ «Ветеран»)
- ул. Белинского (Тэцевская — Таймырская).
- ул. Социалистическая.
- дорога от ул. Беломорской до ул. Теплично-Комбинатской.
- дорога от конечной остановки автобуса до кладбища «Сухая река».
- дорога к СНТ «КАПО-15»
- ул. Индустриальная.
- ул. Новая (пос. Кадышево)
- ул. Успенского
- ул. Центрально-Мариупольская
- ул. Дениса Давыдова
- ул. Луначарского
- ул. Миля, с кольцевым движение
- ул. Черкасова
- ул. Восход
- ВКП, ул.Голубятникова, 27, 31 — ул.Апастовская, 9, 11
- ВКП, ул.Чуйкова, д.27а, 25, 25а, 29в — ул.Мусина, д.68, 70.
- ВКП, ул.Амирхана, д.53, 55, 59 — ул.Чуйкова, д.46, 48.
- ВКП, пр.Ямашева, д.85 — ул.Четаева, д.5, 9, 11.
- ВКП, ул.Бичурина — ул.Четаева, д.36, 34 (продолжить до д.40, 48)
- ВКП ул.Чуйкова, д.29в, 29б — ул.Мусина, 76.
- ВКП ул.Чистопольская д.20, 20а, 20б
Цель паспортизации — осуществление технического учета дорог и проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно-восстановительные работы, реконструкцию. Власти хотят получить по итогу документы, в которых отражены сведения о количественных и качественных характеристиках объектов, следует из документации на портале госзакупок.
Подрядчика ищет администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2022 года.
Напомним, в этом году на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в Казани выделили 600 миллионов рублей. Работы пройдут в том числе и в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города.
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