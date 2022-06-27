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В двух районах Казани проведут паспортизацию дорог и внутриквартальных проездов

00:34, 27.06.2022
В двух районах Казани проведут паспортизацию дорог и внутриквартальных проездов
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани проведут паспортизацию автомобильных дорог общего пользования и внутриквартальных проездов (ВКП). На эти цели выделят более 1 миллиона рублей из городского бюджета.

На каждую дорогу и внутриквартальный проезд подготовят отдельный технический паспорт. В нем укажут ширину и длину дорог и прилегающих тротуаров, площадь контуров земельных (учетных) участков, количество опор освещения и контактных сетей, дорожных знаков и информационных указателей, а также светофоров.

Паспортизацию должны пройти 32 дороги и внутриквартальный проезда Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Их общая протяженность 45,54 км.

В перечень объектов на выполнение работ по паспортизации вошли:

  • ул. Абсалямова
  • ул. Сибгата Хакима
  • ул. Голубятникова
  • ул. Ключищенская
  • ул. Чуйкова, четная и нечетная сторона
  • пр. Ямашева
  • ул. Чистопольская
  • ул. Амирхана, участок от ул. Миля до ул. Чуйкова
  • ул. Белинского (Копылова — СНТ «Ветеран»)
  • ул. Белинского (Тэцевская — Таймырская).
  • ул. Социалистическая.
  • дорога от ул. Беломорской до ул. Теплично-Комбинатской.
  • дорога от конечной остановки автобуса до кладбища «Сухая река».
  • дорога к СНТ «КАПО-15»
  • ул. Индустриальная.
  • ул. Новая (пос. Кадышево)
  • ул. Успенского
  • ул. Центрально-Мариупольская
  • ул. Дениса Давыдова
  • ул. Луначарского
  • ул. Миля, с кольцевым движение
  • ул. Черкасова
  • ул. Восход

  • ВКП, ул.Голубятникова, 27, 31 — ул.Апастовская, 9, 11
  • ВКП, ул.Чуйкова, д.27а, 25, 25а, 29в — ул.Мусина, д.68, 70.
  • ВКП, ул.Амирхана, д.53, 55, 59 — ул.Чуйкова, д.46, 48.
  • ВКП, пр.Ямашева, д.85 — ул.Четаева, д.5, 9, 11.
  • ВКП, ул.Бичурина — ул.Четаева, д.36, 34 (продолжить до д.40, 48)
  • ВКП ул.Чуйкова, д.29в, 29б — ул.Мусина, 76.
  • ВКП ул.Чистопольская д.20, 20а, 20б

Цель паспортизации — осуществление технического учета дорог и проездов Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно-восстановительные работы, реконструкцию. Власти хотят получить по итогу документы, в которых отражены сведения о количественных и качественных характеристиках объектов, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов

Подрядчика ищет администрация Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. Работы необходимо завершить до 30 сентября 2022 года.

Напомним, в этом году на ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров в Казани выделили 600 миллионов рублей. Работы пройдут в том числе и в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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