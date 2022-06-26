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В Госдуме предложили разрешить выпускникам школ служить по контракту

09:59, 26.06.2022 7
В Госдуме предложили разрешить выпускникам школ служить по контракту
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил разрешить заключать контракты на службу с получившими среднее общее образование. Депутаты рассмотрят поправки 28 июня.

Сейчас выпускники школ могут заключить контракт с армией только после трех месяцев срочной службы. При этом предлагается запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев, пишет РБК.

Фото: flickr.com

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в специальной военной операции на Украине.

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Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 12:12
    Тогда уж и выпускницам нужно разрешить рожать над люками танков
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  • Анонимно 12:36
    Совсем ума лишились. Мальчишек совсем в мясорубку.
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    Анонимно 15:00
    Просто возмутительно!
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    Анонимно 15:01
    Да брости вы драматезиравать! И так атещиство на грани распада, мужиков нормальных не хватает, возмись завод строить или еще чего серьезное, их просто нет.
    На деда тоже надеятся нельзя, стар он - прощелкает поколение созидателей(как впрошлый раз). А вот армия свое дело знает, туда дрова - отдуда ракетчики, летчики, механики. А из них уже инженеров своять можно
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  • Анонимно 13:24
    Почему бы депутатам самим не заключить контракт и послужить в другой ипостаси, без них народ не ощутит какого-либо ухудшения жизни, наоборот, меньше дурацких законопроектов. Ну или пусть покажут патриотизм отправят своих чад хотя бы в армию по призыву. А то своих проталкивают наверх, а детей из народа в мясорубку
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  • Анонимно 13:35
    Может после садики или 9 го класса заберете детей на войну?? Почему эти 450 депутатов и тысячи помощников, сенаторы не идут на спецоперации??? Как раз 3- 4 батальона набирается. Почему должны идти только дети простых людей????
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  • Анонимно 16:08
    Госдуму в полном составе со всеми помощниками и помощницами - на фронт!
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