В Госдуме предложили разрешить выпускникам школ служить по контракту

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил разрешить заключать контракты на службу с получившими среднее общее образование. Депутаты рассмотрят поправки 28 июня.



Сейчас выпускники школ могут заключить контракт с армией только после трех месяцев срочной службы. При этом предлагается запретить отправлять на вооруженные конфликты солдат, матросов, сержантов и старшин, отслуживших менее четырех месяцев, пишет РБК.



Фото: flickr.com

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не задействованы и не будут задействованы в специальной военной операции на Украине.



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Татьяна Леухина