В Черемшанском районе Татарстана утонул ребенок — СК возбудил уголовное дело

Следственные органы СК России по Татарстану возбудили уголовное дело после гибели ребенка во время купания по статье «причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник руководителя управления СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



13 июня из реки Кутеминка в Черемшанском районе Татарстана извлекли тело мальчика 2013 года рождения с признаками утопления. По предварительной информации, ребенок ушел на рыбалку и решил искупаться, однако по неизвестной пока причине утонул.

Родственники, обеспокоенные его долгим отсутствием, обратились в экстренные службы. Спустя несколько часов тело мальчика извлекли из воды, а на берегу обнаружили его одежду.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Следкоме напомнили, что основными причинами гибели детей на воде являются несоблюдение правил безопасности, неумение плавать, купание в неустановленных и необорудованных местах и другое.

В начале июня в Советском районе Казани вблизи поселка Вишневка на озере Богородском утонул мужчина 1994 года рождения. Вероятно, он мог умереть из-за судорог, возникших из-за разницы температуры воздуха и воды.

Дарья Акимова