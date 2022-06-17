В Челнах в реке Каме утонул 16-летний подросток

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В Набережных Челнах в реке Каме за территорией городского пляжа на косе утонул подросток 2006 года рождения. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение об этом поступило 17 июня в 13:57. На место прибыли экстренные службы. Выяснилось, что в этом месте напротив городского пляжа есть коса, переходящая в несколько островов, между которыми можно перейти вброд. Четверо ребят решили перейти с одного из них на другой. Но здесь оказалось сильное течение. Двоих стало уносить. Однако один из мальчиков занимался плаванием и выбрался при помощи друзей. Второй не смог справиться с течением и утонул.

Затем на место прибыли спасатели ЗПСО №6, чтобы вести водолазные работы. В 20:20 тело юноши было обнаружено. Его нашли в 50 метрах от косы, на глубине четырех метров. Погибшего транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

15 июня сообщалось, что в Татарстане с 1 июня на водных объектах во время купания в необорудованных местах погибли четыре человека. В их числе один ребенок.

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Дарья Акимова