В Набережных Челнах сын обнаружил мумифицированный труп отца

В Набережных Челнах в одной из квартир дома 45-го комплекса обнаружили мумифицированный труп мужчины, сообщают «Челнинские известия».



Тело обнаружил сын покойного. Мужчина пояснил, что приехал из Санкт-Петербурга навестить отца, до которого он не мог дозвониться. Дверь ему пришлось открывать самостоятельно, тело отца было в одной из комнат.

Судмедэксперты установили, что 52-летний челнинец скончался около трех-четырех месяцев назад. Причину смерти предстоит установить.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко