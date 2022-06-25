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В Набережных Челнах сын обнаружил мумифицированный труп отца

23:37, 25.06.2022 1
В Набережных Челнах сын обнаружил мумифицированный труп отца
Фото: realnoevremya.ru

В Набережных Челнах в одной из квартир дома 45-го комплекса обнаружили мумифицированный труп мужчины, сообщают «Челнинские известия».

Тело обнаружил сын покойного. Мужчина пояснил, что приехал из Санкт-Петербурга навестить отца, до которого он не мог дозвониться. Дверь ему пришлось открывать самостоятельно, тело отца было в одной из комнат.

Судмедэксперты установили, что 52-летний челнинец скончался около трех-четырех месяцев назад. Причину смерти предстоит установить.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
ОбществоПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:13
    Хорош сынок. Четыре месяца дозвониться не мог и ладно. А что не через 5 лет приехал то?.
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