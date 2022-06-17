УНИКС заключил контракт с защитником Сергеем Полстяновым

Казанский БК УНИКС и 19-летний защитник Сергей Полстянов подписали контракт. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на три года.

В прошлом сезоне Полстянов становился одним из лучших снайперов Единой молодежной Лиги ВТБ в составе УНИКСа-2. Его средние показатели в 50 матчах турнира составили 16,1 очка, 4,1 подбора и 4 передачи за 28:07 минуты. Также он три раза вошел в символические пятерки чемпионата по итогам месяца и закончил сезон в пятерке самых результативных игроков Единой молодежной Лиги ВТБ.

Накануне УНИКС объявил о достигнутой договоренности с хорватским специалистом Велимиром Перасовичем о продолжении сотрудничества еще на один сезон. Новый контракт с хорватским специалистом будет действовать до конца сезона 2022/2023.

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Дарья Акимова