Вячеслав Зайцев останется в УНИКСе

32-летний защитник сборной России Вячеслав Зайцев останется в казанском УНИКСЕ — между игроком и клубом достигнуто соглашение о продолжении сотрудничества в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба.



В Единой Лиге ВТБ-2021/22 Зайцев, будучи в казанской команде, сыграл 29 матчей и набирал в среднем по 5,3 очка, 2,1 передачи и 2,1 подбора за 15:31 минуты на площадке.

Накануне стало известно, что капитан УНИКСа Андрей Воронцевич продолжит выступление за казанский баскетбольный клуб. 34-летний баскетболист принял участие в 25 матчах в Единой Лиге ВТБ-2021/22. Их средняя статистика составила 7,8 очка, 4,3 подбора, 2,1 передачи и 0,9 перехвата за 26:18 на площадке.

17 июня стало известно, что УНИКС и 19-летний защитник Сергей Полстянов подписали контракт. Соглашение рассчитано на два года. В прошлом сезоне Полстянов становился одним из лучших снайперов Единой молодежной Лиги ВТБ в составе УНИКСа-2.



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Маргарита Головатенко