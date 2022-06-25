В ООН предупредили о катастрофе из-за нехватки продовольствия

Мир может столкнуться с катастрофой в связи с растущей проблемой доступа стран к продовольствию. Такое мнение выразил генсек ООН Антониу Гутерриш.

— Проблемы с доступом к продовольствию в этом году могут привести к глобальной нехватке продовольствия в следующем. Ни одна страна не будет застрахована от социальных и экономических последствий такой катастрофы, — приводит его слова «Интерфакс».

Фото: mid.ru

Генсек ООН предупредил, что уже в это году в мире может разразиться сразу несколько кризисов, вызванных голодом. В 2023 ситуация может стать только хуже.

Также Гутерриш отметил, что эффективное урегулирование продовольственного кризиса невозможно без возвращения на мировые рынки удобрений и продукции из России и с Украины. Он рассказал о тесных контактах по вопросу продовольствия с Россией, Украиной, Турцией, США, ЕС и другими сторонами.

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Татьяна Леухина