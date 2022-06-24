МИД: подходы Москвы к ядерному оружию основаны исключительно на логике сдерживания
Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы в вопросе гипотетического применения ядерного оружия основывается исключительно на логике сдерживания. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
— Вновь подчеркиваем: со стороны России никаких «ядерных угроз» никогда не звучало и не звучит, — заметила она.
По словам Захаровой, сейчас страны НАТО опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
— Нравится это кому-то или нет, но пока существует ядерное оружие, логика сдерживания остается действенным способом предупреждения ядерного столкновения и масштабных войн, — заметила официальный представитель российского МИД.
В начале мая генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что НАТО не видит признаков повышенной готовности российских ядерных сил. Отдельно он подчеркнул, что с 24 февраля в НАТО «не смогли установить изменений в ядерной стратегии России».
25 апреля глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, эту опасность нельзя недооценивать.
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