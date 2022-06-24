Слуцкий прокомментировал победу «Рубина» над «КАМАЗом»

Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий прокомментировал сегодняшнюю игру с «КАМАЗом». Его слова приводит пресс-служба клуба.

— Опять мы сыграли по существу два тайма двумя составами. Пока идет вход в сезон, но по качеству выглядели уже гораздо лучше. Не знаю, здесь или разница в уровне соперника, или мы стали выглядеть солиднее. Сегодня Фамейе попробовали во фланговой зоне, Муллина на острие атаки. Игра прошла с ощутимым преимуществом, и счет об этом говорит.

Фото: rubin-kazan.ru

Отвечая на вопрос, есть ли уже прогресс у команды, Слуцкий отметил:

— Прогресс, есть, его не может не быть чисто физически, когда ты из отпуска возвращаешься. Очертания тоже уже понятны. Сегодня в стартовом составе играло восемь новых футболистов — или те, кто вернулся из аренды, или те, кто появился. Поэтому у нас по существу новая команда, хотя ее и не было в конце того сезона. Сказать, что за две недели и двумя контрольными матчами, играя по тайму, мы отладим все взаимодействия — конечно, такого быть не может. Но то, что мы понимаем, как мы будем пытаться играть, и что мы будем пытаться делать, какие игроки на каких позициях будут конкурировать. В этом плане понимание есть.

Сегодня «Рубин» обыграл «КАМАЗ» со счетом 5:0 в товарищеском матче в рамках старта сезона Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Следующий матч пройдет против «Крыльев Советов» 28 июня.



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Татьяна Леухина