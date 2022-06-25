В Гидрометцентре России пообещали теплое и комфортное лето

Нынешнее лето будет комфортным и не таким жарким, как в прошлом году. Температура в летние месяцы окажется около нормы или выше, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Летний период на европейской территории прогнозируется около и выше нормы, то есть нехолодное лето, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вильфанд отметил, что за более чем 140 лет наблюдений прошлогоднее лето было одним из самых жарких: самое жаркое фиксировали в 2010 году, на втором месте оказалось лето 1972 года, а лето 2021 года — на третьем.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в начале июня сообщал, что в средней полосе России лето будет теплым и умеренно влажным. Температура будет близкой к климатической норме с незначительным превышением в не более 0,5—1 градуса. В июле температура воздуха должна выйти на пик, причем с наибольшим количеством солнечных дней.



Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в выходные дни в республике не ожидается осадков, днем воздух прогреется до +20... +26 градусов. В начале следующей недели из-за влияния северных воздушных потоков днем в понедельник ожидается до +19.. +24 °С, 28 июня — до +17.. +22 °С. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина