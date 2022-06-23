В выходные дни Татарстан окажется на периферии северного антициклона — ожидается до +26 градусов

В выходные дни в Татарстане не ожидается осадков, днем воздух прогреется до +20... +26 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

В пятницу, 24 июня, южная часть республики будет находиться под влиянием волнового фронта — пройдут дожди, грозы, при которых возможны кратковременные усиления ветра до 15—18 м/с. На остальной территории Татарстана существенных осадков не ожидается. Ночью прогнозируется до +11... +16°С, днем — до +20... +25°С.

В выходные дни Татарстан окажется на периферии северного антициклона. Днем 25 июня на востоке возможен небольшой дождь, больше осадков не прогнозируется. Ночью прогнозируется до +10... +15°С, днем — до +20... +26°С.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели из-за влияния северных воздушных потоков днем в понедельник ожидается до +19... +24°С, 28 июня — до +17... +22°С. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Ранее профессор института экологии и природопользования, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев со ссылкой на Росгидромет сообщал, что температура воздуха в июле в Татарстане будет ниже климатической нормы. При этом он подчеркнул, что прогноз сделали ранней весной, данные могут измениться.

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Татьяна Леухина