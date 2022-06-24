Завтра в Кировском районе Казани почти на сутки отключат воду

В некоторых жилых домах Кировского района Казани почти на сутки отключат воду. Это связано с переврезкой водопровода.

С 1:00 25 июня до 23:00 26 июня воду отключат по адресам:

ул. Иовлева, 1/9, 3, 7, 9, 10, 10, стр. 2, 13;

ул. Жуковка, 1, 2, 2, корп. 1, 2; 4, 6, 12, 14;

ул. Кожевенная, 9/1, 10, 14, 20, 20, корп. 1; 28, 30, 38, 46;

ул. Несмелова, 5, 7;

ул. Поселковая, 5, 9;

ул. Речная, 3, 5, 13;

ул. Широкая, 2, 7, 12, 14, 16, 18.

Фото: kzn.ru

С 1:00 25 июня до 23:00 26 июня воды не будет в домах поселка Игумново Кировского района; во всех домах на улицах Восточной, Заречной, Ново-Слободской, Проезжей; ул. Боевой, 22, 42а; на ул. Западной, в домах четных номеров — от №16 до №32; ул. Красногорской, в домах четных номеров — от №16 до №30, в домах нечетных номеров — от №19 до №37/27; ул. Лагерной, в домах четных номеров — от №8 до №58, в домах нечетных номеров — от №3 до №67.

Также в ряде домов в Кировском и Московском районах понизят давление воды. С полным списком домов можно ознакомиться на сайте мэрии города.



Сегодня днем был опубликован график отключения горячего водоснабжения в июле в жилых домах Казани, присоединенных к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети).



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Татьяна Леухина