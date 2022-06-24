Фатих Сибагатуллин: «Большое спасибо за доверие. Творческих вам успехов!»

В среду, 22 июня, корреспондент «Реального времени» возможно был последним представителем СМИ, говорившим с Фатихом Сибагатуллиным. Звонок был сделан для того, чтобы взять комментарий авторитетного государственного деятеля на одну из тем, находящихся разработке редакции.

Сибагатуллин сказал, что не достаточно сильно углублен в данную проблематику и дал совет, к кому можно было бы обратиться. В его голосе была слышна усталость, тем не менее он старался говорить бодро. В завершении разговора Фатих Саубанович дал журналисту напутствие: «Большое спасибо за доверие. Творческих вам успехов!».

Напомним, Фатиха Сибагатуллина не стало сегодня ночью.



— Это большая потеря не только для родных и близких Фатиха Саубановича. Он был яркой фигурой, настоящим патриотом, который искренне любил свою родную землю, — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов.

Экс-депутат Госдумы от Татарстана, доктор ветеринарных наук, профессор кафедры биотехнологии Казанского государственного аграрного университета скончался в возрасте 72 лет.

Фото: gossov.tatarstan.ru

Фатих Сибагатуллин родился 1 мая 1950 года в селе Апазово Арского района Татарстана. Окончил Казанский ветеринарный институт, Саратовскую высшую партийную школу, Казанский государственный финансово-экономический институт.

Трудовую деятельность начал рабочим в совхозе «Ватан» в Арском районе. В 1976—1980 годах руководил колхозом «Правда» Балтасинского района. В разные годы работал вторым секретарем Балтасинского райкома КПСС, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС, председателем Мамадышского райсовета.

В 1990—1995 годах был министром сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. В 1995—1996 годах — вице-премьером РТ и главой Минсельхоза РТ. В 1996—2007 годах руководил Нурлатским районом и городом Нурлатом. С 2007 по 2021 год был депутатом Государственной думы. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

Прощание с Сибагатуллиным пройдет в Казани в субботу, 25 июня. Церемония состоится в 8:00 в здании Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. Его похоронят в 11:00 в селе Апазово Арского района Татарстана.

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Максим Кокунин