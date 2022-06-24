В Гидрометцентре России заявили, что погода в этом году благоприятная для посевов сельхозкультур

Погодные условия в России в этом году благоприятствуют развитию посевов сельхозкультур и подтверждают высокий прогноз сбора урожая зерна. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Агрометеорологические условия для культур — и озимых, и яровых — в этом году благоприятные. Озимые хорошо перенесли зиму, было очень мало площадей с поврежденными озимыми и невзошедшими, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам Вильфанда, в России была очень комфортная зима, снега было много практически во всех земледельческих регионах. Положительное влияние оказал и холодный май.

— Многие жители европейской территории, конечно, были недовольны этим обстоятельством, а вот с точки зрения агрометеорологов это неплохая ситуация: влага, которая после инфильтрации снега накапливается в почве, не тратится, — сказал научный руководитель Гидрометцентра России.

Ни в мае, ни в июне на европейской территории России засушливых условий не было. Ожидается хороший урожай озимых, все условия агрометеорологические хорошие.

Напомним, погодные условия — низкие температура и дожди — отодвинули начало посевной кампании в Татарстане почти на две недели. Количество выпавших с апреля по май осадков превысило стандартные нормы в 2 раза. Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров подчеркивал, что поводов для беспокойства нет.

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Татьяна Леухина