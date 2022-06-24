Рядом с Казанью планируют построить якутский этнокомплекс со скалодромом

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Рядом с Казанью могут построить якутский этнокомплекс со скалодромом, контактным зоопарком и коновязью-сэргэ. Об этом сообщил представитель Якутии в Татарстане на общественных началах Рамиль Закиров.



По его словам, в этнокомплексе планируется проводить ысыахи и встречать зиму, поскольку зима начинается с Якутии. Зимой этнокомплекс должны украсить ледовые фигуры. Там же планируются катания на оленях и собачьих упряжках.

Закиров сообщил, что проект уже получил одобрение комитета по туризму Татарстана, исполкома Казани и департамента развития городов и сел. Сейчас стоит вопрос об определении участка, на котором возведут этнокомплекс. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил рассмотреть варианты проекта, сообщает ЯСИА.

В Якутске тем временем заложили сквер «Казанский». В нем планируется установить памятник великому татарскому поэту Мусе Джалилю.



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Маргарита Головатенко