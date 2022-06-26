Счетная палата Татарстана: Республиканский центр общественного здоровья плохо следит за своим имуществом

Проверка Счетной палаты Татарстана установила, что два помещения республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, расположенные в Казани на улице Серова, 11 и 13 общей площадью 437 кв. м не эксплуатируются с 2019 года. В них находятся отделения гигиенического воспитания и пропаганды здорового образа жизни.

Год назад Управление Роспотребнадзора по Татарстану предписало привести помещения в нормативное состояние. Центр продолжает их финансово содержать: оплачивает охрану, коммунальные платежи и налог на имущество.

В другом здании центра общественного здоровья и медицинской профилактики по улице Сары Садыковой,16 протекает кровля над кабинетами второго этажа, в которых ведут прием офтальмолог и врачи спортивной медицины. Запасной выход на момент проверки был в аварийном состоянии.

Фото: Счетная палата Татарстана

В ходе аудита также выявлены не эксплуатируемые с момента их приобретения в 2019 году восемь фармацевтических холодильников и 29 носителей цифровых подписей. Невостребованность последних объясняется тем, что учреждение не использует специально разработанный 2 года назад модуль «Спортивная медицина» автоматизированной системы РМИАЦ, работая по старинке на бумажных носителях. Расходы на разработку этого модуля составили 6 миллионов рублей.

Общий объем выявленных нарушений по итогам проверки составил 4,4 миллиона рублей. О ее результатах доложат в Министерство здравоохранения, Минземимущества Татарстана и прокуратуру республики.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Татарстана оказывает услуги по проведению медицинских осмотров профессиональных спортсменов, воспитанников ДЮСШ, спортивной реабилитации, а также информирует население о факторах риска для здоровья, формирует мотивацию к ведению здорового образа жизни.

В мае главврачом ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» стал Ильнур Шарафутдинов. До этого он занимал аналогичную должность в Республиканском клиническом неврологическом центре.



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Элеонора Рылова