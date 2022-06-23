Новости бизнеса

22:11 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

На Ozon начали продавать электронику, ввезенную по параллельному импорту

19:09, 23.06.2022
На Ozon начали продавать электронику, ввезенную по параллельному импорту
Фото: Максим Платонов (архив)

На Ozon стала доступна техника, ввезенная в страну посредством параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

— Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта, — передает «РИА Новости» сообщение компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский заявил, что в России механизм параллельного импорта следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума сообщал, что в страну за время действия параллельного импорта поставили продукции по 130 позициям на общую сумму около $2 миллиардов.

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Среди них: техника брендов Apple, Samsung, музыкальные инструменты и приставки XBox, PlayStation и Nintendo, машины марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многое другое.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Леухина
БизнесРозничная торговляОбществоТехнологии

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок