На Ozon начали продавать электронику, ввезенную по параллельному импорту

Фото: Максим Платонов (архив)

На Ozon стала доступна техника, ввезенная в страну посредством параллельного импорта. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

— Мы уже начали продавать от Ozon популярные бренды электроники, в том числе смартфоны, компьютеры и их комплектующие, ввезенные по механизму параллельного импорта, — передает «РИА Новости» сообщение компании.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский заявил, что в России механизм параллельного импорта следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума сообщал, что в страну за время действия параллельного импорта поставили продукции по 130 позициям на общую сумму около $2 миллиардов.

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Среди них: техника брендов Apple, Samsung, музыкальные инструменты и приставки XBox, PlayStation и Nintendo, машины марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многое другое.

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Татьяна Леухина