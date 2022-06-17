Минпромторг: в Россию через параллельный импорт поставили продукции на $2 млрд

В Россию за время действия параллельного импорта поставили продукции по 130 позициям на общую сумму около $2 млрд. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума.

Это в основном запасные части для автомобилей, потребительская продукция, которая поступает в магазины, и товары критического импорта, которые зарубежные партнеры «отказались поставлять напрямую», пишет ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Туда вошли 96 пунктов. Среди них: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты, звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника, запчасти для автомобилей, техника брендов Apple, Samsung, музыкальные инструменты и приставки XBox, PlayStation и Nintendo, машины марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многое другое.

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Татьяна Леухина