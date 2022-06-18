В ФАС предложили распространить параллельный импорт на все категории товаров

В России механизм параллельного импорта следует распространить на все категории товаров, чтобы правообладатели не могли устанавливать монопольно высокие цены. Такое мнение выразил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Максим Шаскольский.

— Иначе мы так и будем жить в ситуации, когда правообладатели и дистрибьюторы устанавливают монопольно высокие цены, - заявил он в интервью РБК.

Фото: fas.gov.ru

А предприятия, которые локализовали производство, построили завод, вложили деньги, и обеспечивают поставку товаров, можно временно исключить из параллельного импорта.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в ходе Петербургского международного экономического форума вчера сообщил, что в страну за время действия параллельного импорта поставили продукции по 130 позициям на общую сумму около $2 млрд.

В мае Минпромторг России опубликовал перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в страну. Среди них: фармацевтическая продукция, пластмассы и изделия из них, каучук и резина, изделия из кожи, бумага и картон, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные и медицинские инструменты, звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника, запчасти для автомобилей, техника брендов Apple, Samsung, музыкальные инструменты и приставки XBox, PlayStation и Nintendo, машины марок GM, Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Honda, Nissan и многое другое.

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Татьяна Леухина