Экологи отобрали пробы воды в реке Каменка в Татарстане — жители пожаловались на слив отходов

Фото: предоставлено очевидцами

Эксперты отобрали пробы воды в реке Каменка Высокогорского района Татарстана в трех разных местах для проверки ее состояния. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минэкологии республики.

— Государственными инспекторами Центрального территориального управления Минэкологии совместно со специалистами лаборатории ведомства осуществлен отбор проб природной воды в реке Каменка в зоне влияния очистных сооружений, — рассказали в ведомстве.

Проверять воду будут рядом со сборами ООО «Чистые воды» и СПССК «Елмай». Все они располагаются рядом с селом Высокая Гора. Также по просьбе жителей «Каменки» воду отобрали в самом СНТ.

Результаты проверки, как уточнили в ведомстве, будут известны через 7—10 дней.

Фото: предоставлено очевидцами

В начале недели жители СНТ «Каменка» пожаловались на то, что вода в реке приобрела мутный светло-серый цвет. По словам председателя товарищества Ильи Слесарских, водоем загрязняет молочный комбинат «Касымовский» (бренд «Берекетле»). Он располагается выше по Каменке в деревне Калинино между садовым товариществом «Малиновый овраг» и дорогой в Арск.



Комбинат «Касымовский» уже привлекали к административной ответственности в 2020 году и обязали предприятие привести состояние выбросов к нормативам. Тогда жители расположенного рядом с ним СНТ заявили о проблеме во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и обратились в ОНФ.

Артем Гафаров