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Какие общественные пространства Казани благоустроят в 2023 году — итоги голосования

18:16, 23.06.2022 2
Какие общественные пространства Казани благоустроят в 2023 году — итоги голосования
Фото: Максим Платонов (архив)

Опубликован список общественных пространств Казани, которые, по мнению жителей, должны быть благоустроены в 2023 году в приоритетном порядке. Их определили по итогам всероссийского голосования, проводимого по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая во всех регионах России.

В перечень вошли 27 общественных пространств Казани. «Реальное время» публикует список объектов.

Ново-Савиновский район Казани:

  • Водоем в парке Победы, проспект Хусаина Ямашева;
  • Сквер у озера Большое Чуйково, ул. Маршала Чуйкова;
  • Озеро Чайковое, вторая очередь, ул. Маршала Чуйкова.

Советский район Казани:

  • Ноксинский лес;
  • Парк у ЖК «Светлая долина», ул. А. Курынова, вторая очередь;
  • Сквер «Айболит», ул. Х. Бигичева;
  • Парк по ул. Мира, микрорайон Дербышки;
  • Дербышинская площадь, ул. Советская, мкр. Дербышки.
Фото: Максим Платонов (архив)

Вахитовский район Казани:

  • Набережная озера Нижний Кабан, ул. Ш. Марджани, от ул. Нурсултана Назарбаева до памятника Шигабутдину Марджани, третья очередь;
  • Парк Молодоженов, ул. Девятаева;
  • Сквер по ул. Сурикова, микрорайон «Аметьево»;
  • Юнусовская площадь, пересечение улиц Г. Тукая и Ф. Карима.

Приволжский район Казани:

  • Зеленая зона по ул. Х. Мавлютова, от ул. Братьев Касимовых до ул. Профессора Камая;
  • Сквер «Соловьиная роща», ул. Сафиуллина;
  • Территория за д. 72 по ул. Р. Зорге, микрорайон 7а;
  • Бульвар по ул. Гарифьянова, 3-й микрорайон;
  • Зеленая зона у ЖК «Изумрудный город», ул. С. Батыева.

Московский район Казани:

  • Зеленая зона по ул. Серова, от ул. Кулахметова до ул. Восход;
  • Парк им. Урицкого, ул. Васильченко, территория от площадки для выгула собак до железнодорожных путей;
  • Сад Рыбака, ул. К. Цеткин, вторая очередь;
  • Сквер у железнодорожного вокзала станции «Восстание-Пассажирская», ул. Воровского.
Фото: Максим Платонов (архив)

Кировский район Казани:

  • Обводненный карьер Изумрудное, микрорайон «Юдино»;
  • Лесопосадка вдоль домов 11, 13 и 15 по ул. Н. Юсупова, микрорайон «Салават купере»;
  • Площадь с монументом защитникам Отечества по ул. Залесной, микрорайон «Залесный».

Авиастроительный район Казани:

  • Лесопосадка по ул. Тэцевской, от ул. Челюскина до ул. Копылова;
  • Променад по ул. Лукина, от ул. Максимова до ул. Индустриальной;
  • Скверы Белинского и Орджоникидзе, ул. Белинского и ул. Лядова.
Фото: Максим Платонов (архив)

В выборе общественных пространств и дворов для благоустройства в 2023 году участвовали 207 тысяч татарстанцев. В прошлом году участие приняли около 170 тысяч человек. Голосование, в ходе которого жители Татарстана могли выбрать дворы, нуждающиеся в благоустройстве, и общественные пространства, которые войдут в республиканские и федеральные программы реализации на 2023 год, проходило с 15 апреля по 30 мая.

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Татьяна Демина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:32
    Классно. Город станет еще лучше
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  • Анонимно 20:11
    Супер, а прошлогодние проекты когда завершат интересно, например, на Чистопольской, 5 пока не доделано, страшно смотреть, одни дорожки из асфальта проложили, да немного для детей площадка(
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