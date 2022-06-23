Какие общественные пространства Казани благоустроят в 2023 году — итоги голосования
Опубликован список общественных пространств Казани, которые, по мнению жителей, должны быть благоустроены в 2023 году в приоритетном порядке. Их определили по итогам всероссийского голосования, проводимого по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с 15 апреля по 30 мая во всех регионах России.
В перечень вошли 27 общественных пространств Казани. «Реальное время» публикует список объектов.
Ново-Савиновский район Казани:
- Водоем в парке Победы, проспект Хусаина Ямашева;
- Сквер у озера Большое Чуйково, ул. Маршала Чуйкова;
- Озеро Чайковое, вторая очередь, ул. Маршала Чуйкова.
Советский район Казани:
- Ноксинский лес;
- Парк у ЖК «Светлая долина», ул. А. Курынова, вторая очередь;
- Сквер «Айболит», ул. Х. Бигичева;
- Парк по ул. Мира, микрорайон Дербышки;
- Дербышинская площадь, ул. Советская, мкр. Дербышки.
Вахитовский район Казани:
- Набережная озера Нижний Кабан, ул. Ш. Марджани, от ул. Нурсултана Назарбаева до памятника Шигабутдину Марджани, третья очередь;
- Парк Молодоженов, ул. Девятаева;
- Сквер по ул. Сурикова, микрорайон «Аметьево»;
- Юнусовская площадь, пересечение улиц Г. Тукая и Ф. Карима.
Приволжский район Казани:
- Зеленая зона по ул. Х. Мавлютова, от ул. Братьев Касимовых до ул. Профессора Камая;
- Сквер «Соловьиная роща», ул. Сафиуллина;
- Территория за д. 72 по ул. Р. Зорге, микрорайон 7а;
- Бульвар по ул. Гарифьянова, 3-й микрорайон;
- Зеленая зона у ЖК «Изумрудный город», ул. С. Батыева.
Московский район Казани:
- Зеленая зона по ул. Серова, от ул. Кулахметова до ул. Восход;
- Парк им. Урицкого, ул. Васильченко, территория от площадки для выгула собак до железнодорожных путей;
- Сад Рыбака, ул. К. Цеткин, вторая очередь;
- Сквер у железнодорожного вокзала станции «Восстание-Пассажирская», ул. Воровского.
Кировский район Казани:
- Обводненный карьер Изумрудное, микрорайон «Юдино»;
- Лесопосадка вдоль домов 11, 13 и 15 по ул. Н. Юсупова, микрорайон «Салават купере»;
- Площадь с монументом защитникам Отечества по ул. Залесной, микрорайон «Залесный».
Авиастроительный район Казани:
- Лесопосадка по ул. Тэцевской, от ул. Челюскина до ул. Копылова;
- Променад по ул. Лукина, от ул. Максимова до ул. Индустриальной;
- Скверы Белинского и Орджоникидзе, ул. Белинского и ул. Лядова.
В выборе общественных пространств и дворов для благоустройства в 2023 году участвовали 207 тысяч татарстанцев. В прошлом году участие приняли около 170 тысяч человек. Голосование, в ходе которого жители Татарстана могли выбрать дворы, нуждающиеся в благоустройстве, и общественные пространства, которые войдут в республиканские и федеральные программы реализации на 2023 год, проходило с 15 апреля по 30 мая.
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