Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике оспы обезьян
Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике оспы обезьян. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что в первую очередь они созданы для территориальных органов Роспотребнадзора и медицинских организаций. Методичка затрагивает темы:
- Проведение информационно-методической работы с врачами всех специальностей по диагностике оспы обезьян;
- Усиление мер по выявлению симптомов у прибывающих из эпидемически неблагополучных стран;
- Готовность бригад скорой и неотложной помощи больным с подозрением на оспу обезьян;
- Усилен санитарно-карантинный контроль на границе;
- Информирование о возможных рисках заражения для граждан.
— Основной путь передачи оспы обезьян — тесный физический контакт со слизистыми и содержимым кожных элементов заболевшего, — уточнили в ведомстве.
В конце мая в Роспотребнадзоре рассказали, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они достаточно малы. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, на сегодняшний день основная задача — это недопущение рисков распространения заболевания внутри страны. Необходимости в вакцинации населения России от инфекции нет.
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