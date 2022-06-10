Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике оспы обезьян

Роспотребнадзор разработал рекомендации по профилактике оспы обезьян. Об этом ведомство рассказало в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что в первую очередь они созданы для территориальных органов Роспотребнадзора и медицинских организаций. Методичка затрагивает темы:

Проведение информационно-методической работы с врачами всех специальностей по диагностике оспы обезьян;

Усиление мер по выявлению симптомов у прибывающих из эпидемически неблагополучных стран;

Готовность бригад скорой и неотложной помощи больным с подозрением на оспу обезьян;

Усилен санитарно-карантинный контроль на границе;

Информирование о возможных рисках заражения для граждан.

Фото: realnoevremya.ru

— Основной путь передачи оспы обезьян — тесный физический контакт со слизистыми и содержимым кожных элементов заболевшего, — уточнили в ведомстве.

В конце мая в Роспотребнадзоре рассказали, что риски завоза оспы обезьян в Россию есть, но они достаточно малы. По словам главного санитарного врача Анны Поповой, на сегодняшний день основная задача — это недопущение рисков распространения заболевания внутри страны. Необходимости в вакцинации населения России от инфекции нет.



Артем Гафаров