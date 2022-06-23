ГИБДД сообщила о проблемах с техобслуживанием автомобилей и нехватке импортных автозапчастей

В России наблюдается рост автотуризма из-за нехватки иностранных запчастей и проблем с техобслуживанием машин. Об этом заявил замначальника ГУОБДД МВД РФ Владимир Кузин.

Предыдущие пандемийные годы наложили серьезный отпечаток на безопасность дорожного движения. Наблюдался застой. Сейчас ситуация резко изменилась, поэтому стране приходится перестраиваться, жить в новых условиях.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Ограничения, которые наложены на выезд за границу, они на сегодняшний день стимулируют внутренний туризм. Соответственно, граждане страны, автолюбители, будут чаще пользоваться для этого своими автомобилями, — приводит «РИА Новости» его слова.

В марте агентство Russian Automotive Market Research сообщало «Реальному времени», что автомобильные шины за три месяца 2022 года подорожали в среднем на 37%. Из-за резкого подорожания автозапчастей официальные автосервисы оказались на грани выживания. Подробности — в материале интернет-газеты.



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Татьяна Леухина