В России резко выросли цены на летние шины

Фото: Максим Платонов

Автомобильные шины за три месяца 2022 года подорожали в среднем на 37%, сообщили «Реальному времени» в агентстве Russian Automotive Market Research. Самый высокий рост цен отмечен в сегменте С, где летние шины выросли в цене на 49,4%, а зимние — на 41,9%. Стоимость зимних шин в сегменте С приблизилась к 10 тысячам рублей, летних — к 14 тысям.

Цены на зимние шины в сегменте А выросли на 28,8%, на летние — на 37,8% — до 21 и 26 тысяч рублей соответственно. В сегменте В они увеличились на 30,7% и 40,7% — до 14 и 18 тысяч рублей.

В других сегментах рост на зимние шины составил в среднем 41,8 и 37,9%. Зимние шины российского производства подорожали на 45%, а летние — на 15,9%, притом что цена на летние на сегодня доходит почти до 15 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее «Реальное время» писало о том, что из-за резкого подорожания автозапчастей официальные автосервисы оказались на грани выживания. Подробности — в материале интернет-газеты.

Инна Серова