Сегодня в Татарстане потеплеет до +25 градусов и пройдет дождь

В пятницу, 24 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно в южных районах пройдут дожди, предупреждает Гидрометцентр республики.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит +20—25 градусов. В Казани прогнозируется от +22 до +25°С, в Набережных Челнах — от +20 до +23°С.

Днем ожидается северо-восточный умеренный ветер. При грозе его порывы могут достигать 15—18 м/с, предупреждают синоптики.

Фото: Максим Платонов

В выходные в Татарстане ожидается до +26 градусов. Синоптики прогнозируют в субботу небольшой дождь, воскресенье — без существенных осадков.

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Татьяна Демина