Казанцы временно не смогут зарегистрировать машины в Госавтоинспекции

Жители Казани в воскресенье, 26 июня, не смогут получить в городских подразделениях ГИБДД госуслуги по регистрации транспортных средств. Об этом предупреждает Госавтоинспекция МВД по Татарстану.

Регистрация автомобилей 26 июня будет недоступна в связи с плановыми техническими работами, которые, в частности, связаны с отключением ведомственных федеральных информационных систем Госавтоинспекции.

В начале месяца казанцев предупреждали, что 26 июня закроются отделения по улице Тэцевской, 5 и по Оренбургскому тракту, 5. Машины также не будут регистрировать в отделениях автосалонов на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209б.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году в работе федеральных информационных систем ГИБДД произошли несколько сбоев. Технические проблемы возникали по линии предоставления государственных услуг по регистрации транспорта и выдаче водительских удостоверений



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Татьяна Демина