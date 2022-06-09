26 июня жители Казани не смогут зарегистрировать автомобили

Фото: Максим Платонов (архив)

26 июня жители Казани не смогут зарегистрировать свои автомобили, так как в этот день в ГИБДД города не будут работать регистрационные отделы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В этот день закроются отделения по адресам: улица Тэцевская, 5, Оренбургский тракт, 5. Также транспорт не будут регистрировать в отделениях, расположенных в автосалонах на Сибирском тракте, 48 и Оренбургском тракте, 209б.

Ограничения связаны с плановыми техническими работами на серверах, которые пройдут с 9.00 до 15.00 26 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На днях в ГИБДД рассказали, что с января по май нынешнего года в Татарстане зарегистрировано 1 161 ДТП. В них погибли 105 человек и получили травмы 1 438 граждан.



Дарья Акимова