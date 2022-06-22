В Татарстане почтили память павших в годы Великой Отечественной войны — видео

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В Татарстане почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С 4 часов утра в Нижнекамске жители начали приходить на площадь Победы. Ветераны, поисковики и горожане возложили цветы к Вечному огню. Затем здесь прошел митинг памяти. В Набережных Челнах также приносили цветы к мемориалу «Родина-мать». А в селе Каракуль Высокогорского района сегодня открылся мемориал в виде раскрытой книг и с именами погибших солдат. 83 человека отсюда ушли на фронт, больше половины не вернулись домой.

В Москве, в здании Общественной палаты России открылась выставка «За нами Родина стоит!». Посетители смогут увидеть клятвы бойцов Красной армии и листовки военных лет, в том числе и на татарском языке. Ее организовал Дом дружбы народов Татарстана при поддержке Общественных палат республики и России.

В День памяти и скорби, сегодня, телебашня РТРС в Казани включила архитектурно-художественную подсветку. Телебашня окрасилась красным цветом, символизирующим пламя свечи. Также на ней высветилась надпись «День памяти и скорби».

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Дарья Акимова