В День памяти и скорби на Казанской телебашне загорится красная подсветка
В День памяти и скорби, 22 июня, телебашня РТРС в Казани включит архитектурно-художественную подсветку, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Телебашня окрасится красным цветом, символизирующим пламя свечи. Также на ней высветится надпись «День памяти и скорби». На нижегородской телебашне высветится георгиевская лента.
К акции присоединятся и телебашни в других городах страны. День памяти и скорби отмечается в России в годовщину начала Великой Отечественной войны с 1996 года.
В феврале на Казанской телебашне включали праздничную подсветку в честь Дня всех влюбленных.
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