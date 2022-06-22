В День памяти и скорби на Казанской телебашне загорится красная подсветка

Фото: Максим Платонов

В День памяти и скорби, 22 июня, телебашня РТРС в Казани включит архитектурно-художественную подсветку, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.



Телебашня окрасится красным цветом, символизирующим пламя свечи. Также на ней высветится надпись «День памяти и скорби». На нижегородской телебашне высветится георгиевская лента.

К акции присоединятся и телебашни в других городах страны. День памяти и скорби отмечается в России в годовщину начала Великой Отечественной войны с 1996 года.

В феврале на Казанской телебашне включали праздничную подсветку в честь Дня всех влюбленных.

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Маргарита Головатенко