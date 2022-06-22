Центр трансплантологии в Казани может появиться в течение трех лет

В Казани в течение ближайших двух-трех лет может появиться центр трансплантологии для Приволжского федерального округа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

По его словам, центр создадут на базе Республиканской клинической больницы (РКБ). В настоящее время ведется проектирование его корпуса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае Садыков рассказал, что в Казани будет построен корпус по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе в его стенах будет работать трансплантационное отделение. Он отметил, что область трансплантологии в Татарстане успешно развивается. В 2017—18 годах сделана одна трансплантация печени, в 2021 году — уже 28, в этом году планируется проведение 30.



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Дарья Акимова