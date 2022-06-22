С 11 по 17 июня годовая инфляция в России замедлилась до 16,42%

С 11 по 17 июня инфляция в России замедлилась до 16,42% в годовом выражении против 16,69% неделей раньше, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минэкономразвития.

Дефляция за этот период зафиксирована в 0,12% после 0,14% неделей ранее и 0,01% две недели назад. Основной фактор снижения цен — продолжающееся удешевление продовольственных товаров (-0,25% за неделю) за счет продолжающейся дефляции плодоовощной продукции. При этом сохранился умеренный рост цен в 0,07% на другие продукты питания.

Кроме того, снижается 15 недель подряд стоимость бензина, а цены непродовольственных товаров остаются стабильными вторую неделю подряд.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За неделю с 4 по 10 июня инфляция в России замедлилась до 16,69% в годовом выражении. За этот период цены снизились на 0,14%. Тогда помидоры в стране за неделю подешевели на 8,9%, огурцы — на 8,3%.



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Дарья Акимова