Годовая инфляция в России замедлилась до 16,69%

За неделю с 4 по 10 июня инфляция в России замедлилась до 16,69% в годовом выражении против 17,02% неделей раньше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэкономразвития страны.

За этот период цены снизились на 0,14%, тогда как неделей раньше наблюдалась дефляция на уровне 0,01%. Основной фактор — ускорение удешевления продовольственных товаров за счет продолжающейся дефляции фруктов и овощей, а также замедление роста цен на другие продовольственные товары из-за снижения стоимости большинства такой продукции, объяснили в Минэкономразвития.

В сегменте непродовольственных товаров цены не изменились. Кроме того, согласно материалам Росстата, средняя потребительская цена на бензин снизилась на одну копейку и составила 50,6 рубля за литр. Помидоры в стране за неделю подешевели на 8,9%, огурцы — на 8,3%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мае этого года годовая инфляция в России замедлилась до 17,1% после 17,83% в апреле. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,12%. Стоимость продовольственных товаров в прошлом месяце выросла на 0,6% по сравнению с апрелем и на 20,05% в годовом выражении.

Дарья Акимова