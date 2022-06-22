Президент инвестхолдинга «ФИНАМ» — о валютных операциях: «Банк-корреспондент закрыл счета»

Фото: Максим Платонов

Президент и председатель правления инвестхолдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков рассказал «Реальному времени», что проблемы с валютными счетами у клиентов компании связаны с закрытием счетов банка-корреспондента:

— В настоящее время нельзя вывести деньги из банка «ФИНАМ», так как банк-корреспондент («Уралсиб») закрыл счета. Ищем нового контрагента. Общая проблема для рынка, — сообщил Кочетков нашему изданию. — С похожей проблемой столкнулись многие банки и брокеры, причем еще в марте. Сейчас ищем новый банк-корреспондент. Валюта продается и покупается, сложности с выводом в другие банки.

Сегодня в Татарстане появилась информация о том, что компания предупредила письмом своих клиентов о невозможности вводить и выводить доллары и евро со счетов. «ФИНАМ» якобы рекомендовал для минимизации рисков блокировки долларов и евро на инвестиционных клиентских счетах «срочно их продать, а рубли либо вложить в покупку китайского юаня, либо просто вывести с брокерских счетов».

Также сообщалось, что «ФИНАМ» начал сокращать свое присутствие в Татарстане, закрыв крупный офис и банковское отделение на улице Декабристов в Казани. Однако Владислав Кочетков эту информацию опроверг:

— Клиентская база в Татарстане с начала года выросла в четыре раза, — заявил он.

Заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу компании «ФИНАМ» Дмитрий Пантеровский в свою очередь заявил «Реальному времени», что причин для беспокойства у клиентов быть не должно, возможности восстановления операций по валютным счетам прорабатываются.

— Наши клиенты действительно временно не могут пополнять и снимать со счета доллары США и евро. Ограничения обусловлены чисто техническими причинами и не затрагивают сделки на бирже и операции с российской валютой. Поводов для беспокойства нет: вся иностранная валюта на счетах клиентов в «ФИНАМе» находится в полной безопасности. При необходимости клиенты могут продать доллары и евро и вывести средства в рублях либо конвертировать их в другую валюту. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшее время восстановить возможность совершения операций с долларами и евро.

Эмиль Зиянгиров