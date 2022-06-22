В Казани выявили повышенную концентрацию фенола, оксида углерода и формальдегида
В воздухе Казани выявлено превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — фенола, оксида углерода и формальдегида. Данные мониторинга представлены на сайте Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень оксида углерода зарегистрировал пункт наблюдения №5 по ул. Татарстан, 72. Концентрация достигла 5,2 мг/кубометр при предельно допустимом значении 5 мг/кубометр.
Предельно допустимая концентрация фенола зафиксирована ПНЗ №3 на ул. Мартына Межлаука — 0,01 мг/кубометр.
ПНЗ №4 на ул. Болотникова выявил превышение допустимого уровня сразу двух загрязняющих веществ. Концентрация фенола составила 0,015 мг/кубометр при ПДК в 0,01 мг/кубометр, формальдегида — 0,052 мг/кубометр при планке в 0,05 мг/кубометр.
Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 21 июня по 7 часов 22 июня.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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