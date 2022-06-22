В новом лыжно-биатлонном комплексе в казанском поселке Мирном начались тренировки спортсменов

Спортсмены начали тренироваться в новом лыжно-биатлонном комплексе в поселке Мирном Приволжского района Казани — на первой в городе такой трассе международного уровня, сообщили в мэрии города.



Оттачивать мастерство в новом комплексе могут в том числе спортсмены татарстанской и российской сборных. Трасса доступна профессионалам и любителям зимних видов спорта, она будет функционировать круглогодично.

Комплекс включает лыжные трассы, стрельбище и трибуны, а еще вакс-кабины. Количество стрелковых коридоров увеличено — вместо стандартных 30 там расположено 40, что позволяет выходить на трассу большему числу спортсменов.

Председатель Комитета по физкультуре и спорту Альберт Салихов отметил уникальность базы — за счет вариативности схем гоночных трасс есть возможность конфигурировать дистанцию любой сложности, что позволяет тренироваться спортсменам любого уровня подготовки:

— Так, например, летом на начальном этапе подготовки спортсмены могут заниматься на трассе длиной 1,15 км, а зимой пробежать дистанции 1,8 и 1,95 км. Для профессиональных тренировок лыжные и биатлонные трассы можно конфигурировать протяженностью от 800 метров до 5 км, — сказал он.

— Комплекс оснащен всем необходимым, что позволяет тренироваться здесь не только российским, но и зарубежным спортсменам, — оценил объект Ильсур Метшин.

Фото: kzn.ru

Строительство спорткомплекса по лыжным гонкам и биатлону в казанском поселке Мирном завершили в январе 2022 года. Объект планировалось использовать при проведении в Казани Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2023 года.



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Маргарита Головатенко