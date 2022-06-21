В Татарстане зарегистрировали 66 случаев COVID-19 за сутки — минимум с октября 2021 года

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане коронавирус выявили у 66 человек — минимум с начала октября 2021 года. За весь период пандемии в республике подтвердились 152 086 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выписали в связи с выздоровлением 215 человек. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 148 042 человек.

За последние сутки новых случаев смерти от коронавируса в Татарстане не зарегистрировали. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1 995 жителей республики, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко