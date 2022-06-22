Главное о коронавирусе на 22 июня: Байден анонсировал новую пандемию, экспорт из России вакцины для животных

Количество выявленных случае COVID-19 в Татарстане стало минимальным с октября 2021 год



За последние сутки в Татарстане выявлено 60 случаев заражения коронавирусом. Всего на 22 июня общее количество инфицированных в республике достигло 152 146. Выздоровели за весь период 148 164 человека, в том числе 122 — за минувшие сутки. Всего скончались 1 995 человек, за минувшие сутки — ноль. Госпитализировали за сутки 38 человек.

По данным на 21 июня в Татарстане коронавирус выявили у 66 человек — минимум с начала октября 2021 года. За весь период пандемии в республике подтвердились 152 086 случаев COVID-19. Кроме того, в связи с выздоровлением были выписаны 215 человек, а общее число вылечившихся достигло 148 тысяч человек. Случаев смерти от коронавируса в республике не зарегистрировали.

Хирурги удалили черную плесень с лица пациента после COVID-19

За последние сутки в России выявили 3 058 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 767 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 18 406 485 человек, а выздоровевших — до 17 832 604. За сутки болезнь унесла жизни 66 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 380 643 человека.

Врачи нижегородской больницы им. Семашко провели сложнейшую операцию по удалению тканей лица, пораженных черной плесенью — мукормикозом, осложнением после перенесенного коронавируса. Отмечается, что пациент был переведен в клинику отоларингологии в начале июня из ковид-госпиталя. Врачебный консилиум принял решение об удалении пораженных грибком тканей, так как операция является единственно эффективным способом лечения в подобных случаях. По словам главного врача больницы Николая Миронова, хирургическое вмешательство прошло успешно, послеоперационный период протекает без осложнений.

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по порядку проведения вакцинации против COVID-19, в том числе актуализировал перечень вакцин с учетом новых препаратов и дополнительного интраназального способа введения. Рекомендации разработаны учеными и предназначены для руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, врачей-терапевтов, врачей общей практики, врачей-инфекционистов, а также других специалистов, осуществляющих вакцинацию, отметили в ведомстве.

Фото: minzdrav.gov.ru

Кроме того, в Минздраве сообщили, что детям старше 12 лет из группы высокого риска тяжелого течения коронавируса следует проходить вакцинацию в приоритетном порядке. Уточняется, что при решении вопроса о вакцинации детей с первичным иммунодефицитом не требуется дополнительных исследований иммунного статуса, так как диагноз уже верифицирован.

В министерстве добавили, что специфические антитела к коронавирусу после вакцинации вырабатываются у более чем 90% пациентов с онкологическими заболеваниями. В ведомстве отметили, что в настоящее время известны данные нескольких клинических исследований эффективности и безопасности использования вакцин для профилактики коронавируса у данной категории людей. Указывается также, что вакцину «Спутник V» рекомендуется использовать для профилактики COVID-19 без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших иммуносупрессивное лечение вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания.

В российском Доме правительства отменили все антиковидные ограничения, соответствующий документ подписал зампред кабмина Дмитрий Григоренко. Так, чиновникам разрешается ходить без маски, ездить в командировки, не ограничивать личные контакты, собираться на совещания не только в онлайн-формате, а также приглашать гостей в Белый дом.

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Главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко сообщил, что самыми частыми симптомами постковидного синдрома стали снижение работоспособности, усталость, недомогание, а также снижение переносимости физической активности. Но вместе с этим существуют и другие симптомы, например кашель и затруднение дыхания, которые проходят в течение 3—9 месяцев. Чтобы после коронавируса не появилось серьезных проблем со здоровьем, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, подчеркнул эксперт.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что пробные поставки вакцины от COVID-2019 для животных на экспорт состоялись, однако подведомственные ведомству учреждения, которые ее разработали, не планируют создавать из этого бизнес. По его словам, вакцина была разработана ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») на перспективу, чтобы иметь инструмент защиты животных, в том числе домашних, если вирус начнет вызывать эпизоотии среди них.

Власти Липецкой области на фоне улучшения ситуации по коронавирусу приостановили действие обязательного масочного режима, введенного в мае 2020 года. Как следует из постановления правительства региона, теперь масочный режим рекомендован только сотрудникам медицинских организаций, аптек, аптечных пунктов, организаций социальной помощи населению.

Британские ученые доказали негативное влияние «омикрона» на иммунитет к другим штаммам COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.21 (мск) заразились 540 577 550 человек, 6 322 130 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (86 456 151). На второй строчке — Индия (43 331 645), на третьей — Бразилия (31 818 827), на четвертой — Франция (30 476 915), на пятой — Великобритания (22 717 987).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 014 040). За ними следуют Бразилия (669 390), Индия (524 903), Россия (372 880, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (325 458).

Посольство Финляндии в России сообщило о снятии ограничений на визы для россиян с 1 июля в связи с отменой коронавирусных ограничений на въезд в страну. Подчеркивается, что от прибывающих в Финляндию путешественников из третьих стран больше не потребуют сертификат о вакцинации или тесте на коронавирус. Там уточняется, что на пунктах пересечения границы больше не будет проводиться тестирование на COVID-19.

Британские ученые провели исследование, которое подтвердило, что после инфицирования «омикроном» иммунитет не защищает от повторного заражения этим же или другими вариантами коронавируса. Кроме того, выяснилось, что, переболев каким-либо другим штаммом до «омикрона», при каждом новом заражении организм человека становится все более бессильным перед вирусом. Эксперты назвали данный эффект импринтингом: иммунная система, встретившись с одним вариантом вируса, не может его забыть, даже встретившись затем с новым вариантом, и производит антитела, не оптимальные для нейтрализации последнего.

Заместитель министра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателль (Мексика) рассказал, что заболеваемость COVID-19 в стране вновь начала расти после длительного спада. По его словам, загрузка больниц в среднем по регионам в настоящее время составляет 4%, а в отделениях реанимации свободны 99% коек, оснащенных аппаратами искусственной вентиляции легких.

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Швейцария столкнулась с резким ростом распространения коронавируса. За последние семь дней в стране выявлено 25 тысяч новых случаев заражения, что на 48,7% больше, чем неделей раньше, таковы данные Федерального управления здравоохранения. Вместе с этим официальный представитель Конференции кантональных органов здравоохранения Тобиас Бэр рассказал, что в настоящий момент эпидемиологическая ситуация в стране не требует чрезвычайных мер, несмотря на всплеск заболеваемости и смертности.

Заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Вергейр сообщила, что вариант «омикрона» BA.5 SARS-CoV-2 обнаружен на Филиппинах у 43 человек. Она добавила, что 30 пациентов были полностью вакцинированы, один — частично, еще по одному информация уточняется. Между тем пять человек не имели каких-либо симптомов заболевания, в то время как у 22 они были легкими, отметила замминистра.

Фото: Ринат Назметдинов

Суточный прирост пациентов с повышенной температурой в КНДР не превышает 20 тысяч человек четвертый день подряд, за предыдущий день медики выявили 15 тысяч случаев. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. Отмечается, что общее число жителей КНДР с симптомами лихорадки с конца апреля на фоне распространения коронавируса превысило 4,67 млн. Из них поправились 4,64 млн жителей, еще 26 тысяч пациентов проходят лечение.

Президент США Джо Байден заявил, что мир должен начать готовиться к новой пандемии. По его словам, чтобы избежать тяжелых последствий и иметь все необходимое, понадобится «больше денег». Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв коронавируса в США превысило миллион человек. По этому показателю Штаты опережают остальные страны.

Максим Кокунин