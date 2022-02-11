На Казанской телебашне включат праздничную подсветку в честь Дня всех влюбленных
14 февраля, во всемирный День всех влюбленных, на Казанской телебашне РТРС включат праздничный сценарий архитектурно-художественной подсветки. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Праздничное светодинамическое шоу жители Казани смогут посмотреть с 17 до 22 часов.
Согласно недавнему исследованию, проведенному экспертами «Авито», 82% казанцев хотят отметить День святого Валентина. Из них 38% хотят отпраздновать этот день дома, 32% — пойти в ресторан, 18% хотят устроить необычное свидание. 3% проведут его в онлайн-формате. 34% казанцев в честь праздника проведут романтические выходные за городом, 29% планируют пойти в кино.
В новогодние праздники, с 31 декабря по 9 января, на Казанской телебашне транслировалось светодинамическое шоу. Его можно было увидеть с 16.00 до 22.00.
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