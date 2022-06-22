«Трогать надо, грубить надо»: женщина без билета стала причиной конфликта в казанском автобусе

Фото: Максим Кокунин

Утром в казанском автобусе, курсирующем по маршруту 10А, произошел конфликт из-за женщины, отказавшейся платить за проезд и предъявившей, по словам кондуктора, фальшивый билет. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Гражданка отказалась оплачивать проезд и предъявила кондуктору билет, на котором стояло вчерашнее число. Женщина попыталась убедить окружающих людей, что билет был выдан самим кондуктором, и начала снимать его на видео.

Когда кондуктор попросил убрать телефон и покинуть транспорт, она попросила его перестать грубить, на что он ответил: «Трогать надо, грубить надо. Это ей не надо (показал на сидящую рядом девушку), а вам надо».

Он сообщил о происшествии водителю автобуса и остановил движение, для того чтобы вызвать полицию. Подошедший водитель хотел увидеть билет, но дама заявила, что кондуктор его отобрал. Сидевшие рядом пассажиры подтвердили, что билет у нее не отбирали, а проезд она не оплачивала.

Когда кондуктор вышел на остановку, на него набросились пассажиры с требованием вернуть деньги за проезд и нецензурными оскорблениями. Один из мужчин толкнул его и схватил за жилетку, но выбежавшая пассажирка разняла их и сообщила, что зачинщица конфликта сбежала. Автобус продолжил свое движение по маршруту.

Фото: Максим Платонов (архив)

9 июня городской Комитет по транспорту сообщил, что в Казани трех водителей общественного транспорта лишили премии за низкую культуру обслуживания пассажиров.

Водителя трамвая №6 депремировали за крики — пассажир пожаловался, что не смог оплатить проезд банковской картой, после чего водитель отказался ехать, вышел и начал кричать. Казанцу пришлось покинуть салон транспорта.

Лишили премии и водителя троллейбуса №3. На одной из остановок он вышел из салона, чтобы покурить. На замечание водитель грубил.

Лишат премии и водителя автобуса №55, проехавшего на красный свет светофора. С водителем автобуса №46, изменившим схему движения на маршруте, проведут инструктаж.

Напомним, комиссии по безопасности дорожного движения в Казани проводятся регулярно. В прошлом месяце кондуктора автобуса №5 уволили после жалобы пассажира на то, что работник транспорта взял с него за проезд меньшую сумму, чем установлено тарифом.



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Максим Кокунин