Низкая культура обслуживания пассажиров: за что водителей казанских троллейбусов и трамваев лишают премии

Фото: Антон Журавлев (архив)

В Казани трех водителей общественного транспорта лишили премии за низкую культура обслуживания пассажиров. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Водителя трамвая №6 депремировали за крики — пассажир пожаловался, что не смог оплатить проезд банковской картой, после чего водитель отказался ехать, вышел и начал кричать. Казанцу пришлось покинуть салон транспорта.

Лишили премии и водителя троллейбуса №3. На одной из остановок он вышел из салона, чтобы курить. На замечание водитель грубил.

Фото: Максим Платонов (архив)

Лишат премии и водителя автобуса №55, проехавшего на красный свет светофора. С водителем автобуса №46, изменившим схему движения на маршруте, проведут инструктаж.

На очередной комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрели и инциденты, связанные с кондукторами общественного транспорта Казани. Кондуктора автобуса №37 лишат премии после того, как он попросил перечислить оплату за проезд, заявив пассажиру, что интернет не работает.

Дополнительный инструктаж по культуре обслуживания пассажиров проведут с кондуктором автобуса №33. Пассажир пожаловался на него из-за оскорблений, которые тот говорил после предъявления для оплаты социальной карты.

Комиссии по безопасности дорожного движения в Казани проводятся регулярно. В прошлом месяце кондуктора автобуса №5 уволили после жалобы пассажира на то, что работник транспорта взял с него за проезд меньшую сумму, чем установлено тарифом.



Татьяна Демина