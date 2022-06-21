22 июня Лавров посетит с визитом Иран

Завтра, 22 июня, министр иностранных дел России посетит с рабочим визитом Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского постпреда в Вене Михаила Ульянова.

Подробностей Ульянов не привел. Однако это не первый визит российских политиков в республику за последнее время. Так, 25 мая в Тегеран приезжал с рабочим визитом вице-премьер России Александра Новак. Он провел встречи с министром нефти страны Джавадом Оуджи и первым вице-премьером Мохаммадом Мохбером. Кроме того, состоялись переговоры представителей различных министерств двух стран.

Фото: pixabay.com

О планах главы МИД посетить Иран стало известно 13 июня. Тогда конкретную дату предстоящей поездки не называли.

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Дарья Акимова