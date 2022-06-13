Сергей Лавров планирует посетить Иран

Министр иностранных дел России Сергей Лавров планирует посетить Иран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя иранского МИД Саида Хатибзаде.

Конкретную дату предстоящей поездки дипломат не назвал. Он добавил, что прочую информацию предоставят позднее.

Это не первый визит российских политиков в Иран за последнее время. Так, 25 мая в Тегеран приезжал с рабочим визитом вице-премьер России Александра Новак. Он провел встречи встречи с министром нефти страны Джавадом Оуджи и первым вице-премьером Мохаммадом Мохбером. Кроме того, состоялись переговоры представителей различных министерств двух стран.

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8 июня Лавров посетил Турцию, где встретился с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили необходимость обеспечения безопасности в Черном море и обеспечение безопасности судов, которые покидают украинские порты.



В мае российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия и Иран договорились о соединении платежных систем «Шетаб» и «Мир». «Шетаб» создана в 2002 году с целью создания единой иранской платежно-банковской системы.

Дарья Акимова