Медведев призвал разработать меры поддержки российских IT-решений

Замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал разработать меры поддержки российских IT-решений. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, многие российские инновационные разработки в IT-сфере основаны на западных технологиях и решениях. Это ставит под угрозу их работу в случае применения уже вынесенных или новых санкций, не говоря уже о скрытой работе. Поэтому столь важно, чтобы отечественные разработки полностью не зависели от иностранных разработок и сервисов.

Фото: kremlin.ru

Накануне глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что за ведущими IT-разработчиками, покинувшими страну, ведется «супер-охота». Также он отметил тренд на возвращение IT-специалистов и рассказал, что половина сотрудников в этой сфере, оставшихся в стране, продолжают работать на российские компании. Впрочем, так поступают и те, кто уехал в другие страны.



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Дарья Акимова