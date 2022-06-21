Путин поддержал Набиуллину, выступившую против изменения механизма раскрытия эскроу-счетов

Сегодня на заседании президиума Госсовета России глава Центробанка Эльвира Набиуллина выступила против изменения механизма раскрытия эскроу-счетов. С ней согласился глава государства Владимир Путин, сообщает РБК.

Выступая на этом же заседании, вице-премьер Марат Хуснуллин предложил разработать механизм частичного раскрытия эскроу-счетов для застройщиков. Он призвал ускорить предоставление девелоперам средств россиян-соинвесторов строительства жилья с момента получения итогового заключения органа госстройнадзора, а не со дня выдачи разрешения на ввод.

Набиуллина в ответ на это заявила, что не может это поддержать. Она подчеркнула, что эскроу-счета являются средствами граждан, а не застройщиков. По ее словам, россияне должны получать либо квартиру, либо иметь эти деньги. Путин поддержал ее, отметив, что счета вводились в первую очередь для защиты интересов россиян. Он добавил, что смысл реформы был в том, чтобы обеспечить интерес людей и не позволить никому злоупотреблять их ресурсами и средствами.



Фото: kremlin.ru

В марте Хуснуллин заявил, что ряд банков приостановил кредитование застройщиков и балуется с эскроу-счетами. По его словам, россияне внесли на эскроу-счета 3,2 трлн рублей. Однако на стройки было направлено только 2,6 трлн рублей.



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Дарья Акимова